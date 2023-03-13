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В Подмосковье огонь охватил более 4 тыс. кв. м территории склада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Площадь пожара на складе в подмосковном Одинцове увеличилась и составила 4,3 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по Московской области. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания нежилого здания составляет 1,75 тыс. кв. м. Для тушения пожара привлечено 25 единиц техники, 88 человек личного состава, сообщает Главное управления МЧС по Московской области.

Локализовать пожар удалось к 5:30. Отмечается, что произошло обрушение конструкций на площади 2 тыс. кв. м. Специалистами МЧС России проведены замеры воздуха, вредных веществ не обнаружено. По предварительной информации, пострадавших нет.

11 марта в Москве загорелся Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой. Возгорание электрооборудования на площади 1 кв. м произошло на третьем этаже. Из здания эвакуировали 25 детей.

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