В Центре психического здоровья в Москве произошел пожар

В Москве загорелся Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

Возгорание электрооборудования на площади 1 кв. м произошло на третьем этаже. Из здания эвакуировали 25 детей.

Пожар удалось локализовать в 21:35, ликвидировать — в 21:39. Сведений о пострадавших не поступало, сказано в сообщении.

Ранее 11 марта в Москве произошел пожар в здании на улице Академика Королева, где находится Российская телевизионная и радиовещательная сеть. По информации «Известий», возгорание произошло на первом этаже одного из офисных зданий.