В Москве производитель растительных продуктов питания расширит ассортимент

Столичный производитель растительных продуктов питания запускает производство новых товаров и расширяет ассортимент. Об этом 13 марта сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.

«Недавно предприятие выпустило растительные сырники без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы», — цитирует его пресс-служба ДИПП.

Овчинский отметил, что компания ежемесячно изготавливает более 60 т натуральной продукции из российского сырья. По его словам, у компании есть своя лаборатория, где она создает продукты, не имеющие аналогов в России и полностью исключающие продукцию животноводства, в их числе сырники, тофу, мягкие и сливочные сыры.

«Наши продукты являются полноценными источниками белка в рационе, что особенно важно для людей, которые придерживаются здорового питания», — отметил со своей стороны гендиректор IN+U Food Дмитрий Гудаковский.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город реализует порядка 70 промышленных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций превышает 169 млрд рублей.

Например, власти предоставляют землю для возведения производственных и социально значимых объектов. С 2022 года участки под строительство производств передаются за 1 рубль.