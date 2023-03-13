Владелец кафе в Подольске рассказал о попытках спасти раненого парня

Владелец кафе в Подольске, где зарезали 23-летнего парня, рассказал «Известиям» об усилиях, которые предпринял, чтобы спасти его жизнь. По словам предпринимателя, в ночь трагедии он был в автомобиле с другом недалеко от кафе.

«В ночь, когда всё случилось, я сидел у друга в машине... И вот, открывается дверь и я вижу раненого человека ... Мы взяли его и на своей машине повезли в скорую. Пока мы ехали, он был жив, был в состоянии с нами контактировать», — рассказал мужчина.

Он добавил, что погибший Евгений Ш. был его хорошим знакомым. По его словам, ехали они быстро. Это можно отследить по камерам в больнице. До больницы добрались за считаные минуты.

«Уже выложили видео, где мы в больнице, и я держу его. Если бы я был равнодушным, я бы всего этого не сделал, но я его очень сильно любил как человека, как личность. Он был очень целеустремленным и этого точно не заслужил», — рассказал владелец кафе.

12 марта Telegram-канал «112» сообщил об убийстве в кафе «Шервуд» в Подольске, где компания молодых людей отмечала день рождения. Под утро у гостей произошел конфликт, в результате которого 23-летний мужчина получил ножевое ранение, после чего скончался от кровопотери.

Подруга зарезанного Татьяна заявила, что парня убили на рабочем месте. Об этом она рассказала в воскресенье в беседе с «Известиями».

По ее словам, о случившейся трагедии она узнала утром в воскресенье от своих знакомых. Те рассказали, что Евгения (парня) зарезали в кафе, вонзив нож ему в спину. Девушка также рассказала и про мать убитого. По ее словам, женщина тяжело больна и Евгений, ее единственный сын, поехал на заработки, чтобы помочь матери.

В распоряжении «Известий» также появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором запечатлены первые минуты после убийства мужчины.

На причастность к убийству проверяется хоккеист клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем. Позже СК опроверг эту информацию, добавив, что на данный момент спортсмен находится на сборах и среди участников конфликта его не было.

Позднее в этот же день в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый в убийстве мужчины в баре в Подольске задержан. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. Позднее «Известия» показали, как он в сопровождении полицейских садится в машину полиции.