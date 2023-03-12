«Известия» показали видео с подозреваемым в убийстве парня в кафе Подольска

Двое сотрудников полиции ведут и сажают в автомобиль мужчину в капюшоне и кепке. Это подозреваемый в убийстве 23-летнего парня, который погиб сегодня в одном из кафе подмосковного Подольска. Подозреваемый признал вину и дал показания 12 марта.

Ранее в этот день в ресторане-кафе, где погиб парень, проводили следственный эксперимент в рамках расследования уголовного дела об убийстве.

Подруга зарезанного молодого человека Татьяна заявила, что парня убили на рабочем месте. Об этом она рассказала в воскресенье в беседе с «Известиями».

По ее словам, о случившейся трагедии она узнала утром в воскресенье от своих знакомых. Те рассказали, что Евгения (парня) зарезали в кафе, вонзив нож ему в спину. Девушка также рассказала и про мать убитого. По ее словам, женщина тяжело больна и Евгений, ее единственный сын, поехал на заработки, чтобы помочь матери.

Ранее в воскресенье Telegram-канал «112» сообщил об убийстве, произошедшем в кафе «Шервуд» в Подольске, где компания молодых людей отмечала день рождения. Под утро у гостей произошел конфликт, в результате которого 23-летний молодой человек получил ножевое ранение, после чего скончался от кровопотери.

«112» сообщил, что на причастность к убийству проверяется хоккеист клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем. Позже СК опроверг эту информацию, добавив, что на данный момент спортсмен находится на сборах и среди участников конфликта его не было.

Между тем «112» обращает внимание на то, что в данном деле присутствуют несостыковки. Есть версия, что в баре находился не Артем, а его старший брат Антон, который проживает в Подольске. Со слов соседей, сегодня утром в квартиру сестры братьев Иванюженковых в Подольске приходил СОБР.

Кроме того, начальник пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин изначально сообщал, что с 26 февраля хоккеисты находятся в отпуске. Информацию о возобновлении тренировок он не передавал.

При этом хоккеист «Сочи» Кирилл Петьков сообщил «Известиям», что в последний раз видел Иванюженкова на тренировке в Сочи в пятницу, 10 марта. Сам клуб 12 марта опубликовал в Telegram-канале информацию, что 10 и 11 марта у хоккеистов были тренировки.

Позднее в этот же день в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый в убийстве мужчины в баре в Подольске задержан. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего.