В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре

Следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре в Подольске. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий в воскресенье, 12 марта.

«Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном ночью в гриль-баре. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего», — приводит ее слова ТАСС.

По информации СК, между двумя посетителями ресторана возник конфликт, при котором один из них нанес другому ножевое ранение, после чего скрылся. В результате 24-летний молодой человек погиб.

Ранее в этот день Telegram-канал «112» сообщил об убийстве в кафе «Шервуд» в Подольске, где компания молодых людей отмечала день рождения. Под утро у гостей произошел конфликт, в результате которого 23-летний молодой человек получил ножевое ранение, после чего скончался от кровопотери.

«112» сообщил, что на причастность к убийству проверяется хоккеист клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем. Позже СК опроверг эту информацию, добавив, что на данный момент спортсмен находится на сборах и среди участников конфликта его не было.

Также «112» обращает внимание на то, что в деле присутствуют несостыковки. Есть версия, что в баре находился не Артем, а его старший брат Антон, который проживает в Подольске. Со слов соседей, сегодня утром в квартиру сестры братьев Иванюженковых в Подольске приходил СОБР.

Кроме того, начальник пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин изначально сообщал, что с 26 февраля хоккеисты находятся в отпуске. Информацию о возобновлении тренировок он не передавал.

При этом хоккеист «Сочи» Кирилл Петьков сообщил «Известиям», что в последний раз видел Иванюженкова на тренировке в Сочи в пятницу, 10 марта. При этом сам клуб 12 марта опубликовал в Telegram-канале информацию, что 10 и 11 марта у хоккеистов были тренировки.

В распоряжении «Известий» также появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором запечатлены первые минуты после убийства мужчины.