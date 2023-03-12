СК опроверг информацию о задержании хоккеиста Иванюженкова

Информация о задержании хоккеиста и сына депутата Государственной думы Артема Иванюженкова по делу об убийстве в подмосковном Подольске не соответствует действительности, он не является участником конфликта. Об этом сообщила в воскресенье, 12 марта, представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Информация, распространенная Telegram-каналом «112» о хоккеисте Иванюженкове, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет», — сообщила Врадий.

Она добавила, что хоккеист в настоящее время находится на сборах.

Хоккейный клуб «Сочи» также проинформировал, что 10 и 11 марта «игроки клуба работали во Дворце спорта «Большой», Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе».

Клуб также сообщил, что не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов.

Ранее в воскресенье появилась информация о том, что в одном из кафе Подольска было совершено убийство и по некоторой информации к этому якобы причастен Иванюженков.

По факту случившегося следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.