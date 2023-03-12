СКР устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Подольской области

Следственный комитет по Московской области устанавливает все обстоятельства убийства мужчины в кафе, где по информации Telegram-канала 112, был и игрок хоккейного клуба «Сочи», сын депутата Госдумы России от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем.

«12 марта в подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении СК по региону.

Сейчас в следственный отдел доставлены все участники инцидента, организованы допросы.

«Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъяты нож, смывы и другие предметы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты», — сообщили в ведомстве.

Сообщалось, что в одном из кафе Подольска компания, в которой находился Иванюженков, праздновала день рождения. Одновременно за соседним столом отдыхала другая компания. Позже они решили объединиться, обстановка была благоприятной. Однако, по информации Telegram-канала 112, к утру между молодыми людьми вспыхнула ссора. Очевидцы случившегося рассказали, что в конфликте участвовал Иванюженков, который якобы скрылся с места преступления.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после убийства — на них видно, как пострадавшего выносят из бара и усаживают в машину.