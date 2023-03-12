Сына депутата Госдумы заподозрили в убийстве

Сын депутата Государственной думы России от Коммунистической партии России (КПРФ) Бориса Иванюженкова Артем подозревается в совершении убийства. Как сообщил 12 марта Telegram-канал 112, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Известно, что жертвой преступления стал гражданин 1999 года рождения.

Убийство произошло в Подмосковье. Мотив совершения преступления пока неизвестен.

Как сообщил источник, убийство произошло после того, как компания молодых людей праздновала день рождения в частном доме. В какой-то момент у гостей произошел конфликт, в ходе которого 24-летнему участнику вечеринки было нанесено ножевое ранение. Молодой мужчина скончался на месте от потери крови.

Ранее, в июле 2020 года, сын депутата Иванюженкова уже попадал в сводки криминальных новостей. Тогда сообщалось, что, находясь за рулем автомобиля BMW X6, он насмерть сбил велосипедиста вечером в Подольске. После этого молодому человеку стало плохо, когда его везли на медицинское освидетельствование. Однако алкоголь в его крови не обнаружили.

До этого, в 2016 году, также произошло ДТП с участием сына депутата Иванюженкова. Тогда под колесами автомобиля оказались два человека, однако за рулем в это время находился старший брат Артема.

13 февраля 2022 года сообщалось, что депутата верховного хурала Тывы Эчиса-Балдира Нурзата заподозрили в убийстве человека на охоте. Как рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Республике Тыва, политик вместе с группой друзей выехал на охоту в Эрзинский район. Эчис-Балдир заметил объект на расстоянии 100–150 м и принял его за животное. Мужчина произвел выстрел и тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю.