Сбивший велосипедиста сын экс-министра спорта госпитализирован

Сына бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артема, сбившего насмерть велосипедиста в подмосковном Подольске, госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы Подольска. Об этом сообщает источник «Известий» 12 июля.

Молодому человеку стало плохо, когда его везли на медицинское освидетельствование.

Сообщается также, что в его крови алкоголь не обнаружили.

ДТП произошло на Октябрьском проспекте в Подольске около 22:30 недалеко от остановки общественного транспорта.

22-летний Артем Иванюженков был за рулем иномарки BMW X6. Он ехал на машине, принадлежавшей его матери, и не нарушал ПДД.

По предварительной информации, 45-летний мужчина на велосипеде пытался проскочить перед несущимся авто, но водитель иномарки не затормозил. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

По данному факту проводится расследование.

Борис Иванюженков — бывший депутат Госдумы и экс-министр спорта и туризма. Занимал пост в период с 1999 по 2000 год.

В 2016 году там же, в Подольске, другой сын Иванюженкова — Антон — врезался в автобусную остановку, управляя BMW X6, сообщает РЕН ТВ. Два человека пострадали и были доставлены в больницу. Очевидцы сообщали, что вместо того, чтобы сразу помочь пострадавшим после аварии, водитель стал снимать номера со своей машины, а потом закрылся в салоне машины. Было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено через несколько месяцев по примирению сторон.