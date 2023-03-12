Подруга зарезанного в Подольске мужчины рассказала, что его убили на работе

Подруга зарезанного в подмосковном Подольске молодого человека Татьяна заявила, что его убили на рабочем месте. Об этом она рассказала в воскресенье, 12 марта, в беседе с «Известиями».

По словам Татьяны, он работал частным охранником и в тот вечер сопровождал нанимателя.

Она рассказала, что о случившейся трагедии узнала утром в воскресенье от своих знакомых. Они рассказали, что Евгения зарезали в кафе, вонзив нож ему в спину.

«Евгений работал в Подольске. Знаю, что отдыхали в кафе с хозяином, на которого он работал. И всё произошло. Я так понимаю, что он работал и всё это случилось на рабочем месте», — сказала Татьяна.

Девушка также рассказала и про мать убитого. По ее словам, женщина тяжело больна и Евгений, ее единственный сын, поехал на заработки, чтобы помочь матери.

«Для нас это очень горестная весть, потому что мы знаем его маму, она очень тяжело больна. <…> Из-за этого Евгений и приехал в Москву, Подольск на заработки. Он единственный сын у нее», — рассказала Татьяна.

В распоряжении «Известий» есть кадры из больницы, куда успели доставить 23-летнего Евгения Ш. после того, как его ранили в кафе в Подольске. На них запечатлены последние минуты его жизни. Медикам не удалось спасти молодого человека.

Ранее в воскресенье Telegram-канал «112» сообщил об убийстве, произошедшем в кафе «Шервуд» в Подольске, где компания молодых людей отмечала день рождения. Под утро у гостей произошел конфликт, в результате которого 23-летний молодой человек получил ножевое ранение, после чего скончался от кровопотери.

«112» сообщил, что на причастность к убийству проверяется хоккеист клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем. Позже СК опроверг эту информацию, добавив, что на данный момент спортсмен находится на сборах и среди участников конфликта его не было.

Между тем «112» обращает внимание на то, что в данном деле присутствуют несостыковки. Есть версия, что в баре находился не Артем, а его старший брат Антон, который проживает в Подольске. Со слов соседей, сегодня утром в квартиру сестры братьев Иванюженковых в Подольске приходил СОБР.

Кроме того, начальник пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин изначально сообщал, что с 26 февраля хоккеисты находятся в отпуске. Информацию о возобновлении тренировок он не передавал.

При этом хоккеист «Сочи» Кирилл Петьков сообщил «Известиям», что в последний раз видел Иванюженкова на тренировке в Сочи в пятницу, 10 марта. Сам клуб 12 марта опубликовал в Telegram-канале информацию, что 10 и 11 марта у хоккеистов были тренировки.

Позднее в этот же день в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый в убийстве мужчины в баре в Подольске задержан. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего.