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Боец Дацик рассказал о борьбе с лишним весом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский тяжеловес, боец смешанного стиля Вячеслав Дацик поделился еще одной своей победой — победой над собой и рассказал о прогрессе в похудении подписчикам социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Спортсмен опубликовал пост на своей страничке в воскресенье, 12 марта.

Дацик рассказал, что в 2019 году его вес составлял 167 кг, однако с тех пор он усиленно тренировался и последний год держит вес не больше 116–120 кг. Он отметил, что очень старается поддерживать себя в здоровом весе.

«Мой нынешний вес — это моя большая победа над самим собой. Не всем быть обхимиченными качками или тощими красавцами, есть и такие как я», — написал боец.

Он обратился к подписчикам с ироничным вопросом, сколько ему еще нужно скинуть в весе, чтобы его стали называть спортсменом.

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Накануне американский боксер Кевин Джонсон назвал Дацика крепким парнем, отметив при этом, что россиянин не обладает ни своим стилем, ни техникой ведения боя.

Себя американский спортсмен назвал уравновешенным бойцом, который не дает эмоциям выходить за рамки. К тому же он считает себя крепким, умным, быстрым, ловким и умелым.

Бой американца и россиянина запланирован на 31 марта в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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