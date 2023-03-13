Звездный ресерч: Долина и Ярушин спели вместе, звезды «Клона» повторили танец

Стас Михайлов продает товары для дома. Герой России пилот Дамир Юсупов появился на красной дорожке на премьере фильма о его подвиге «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Стас Ярушин выступил на одной сцене с Ларисой Долиной. «Блондинка» с Аной де Армас признана худшим фильмом. Звезды «Клона» повторили сцену с танцем спустя 20 лет. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей за прошедшую неделю.

Стас Михайлов выпустил коллекцию товаров для дома

Певец Стас Михайлов накануне 8 Марта встретился с поклонницами и представил коллекцию товаров для дома, разработанную с брендом BY. Называется она, как и один из главных хитов музыканта, «Всё для тебя». В песне — рассветы и туманы, а в капсуле — практичные вещи: постельное белье, меховые пледы и чехлы для декоративных подушек, фарфоровая посуда. Всё в черно-белом цвете. Артист сам принимал участие в выборе материалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Я бизнесом занимаюсь со школы практически. Но вопрос здесь не в деньгах, а в доступности. Я столкнулся на концертах с тем, что многие говорят: «Почему нет продукции? Почему нет толстовок, того, того?» Потом появилась мысль это уже решить. Годы пандемии дали нам возможность спокойно этим заняться, — сказал Михайлов.

В интерьере артист предпочитает, чтобы всё было со вкусом. По его словам, высокий ценник на вещи не всегда оправдан. То же касается одежды. Стас Михайлов также поделился, что не все его бизнес-проекты имели успех. Один из таких примеров, по его словам, ресторан в Санкт-Петербурге. Заведение, рассказал певец, получилось душевным, но некоммерческим, и его пришлось закрыть.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

В Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссера Сарика Андреасяна. Картина рассказывает об аварийной посадке самолета на кукурузное поле под Жуковским в августе 2019 года. Лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и те отказали. Весь полет занял всего 139 секунд: 47 — разбег по взлетно-посадочной полосе и 92 — самолет был в воздухе. На борту находилось 233 человека. Все они выжили. Премьеру посетил глава Росавиации Александр Нерадько. Он отметил, что в той ситуации экипаж принял единственное правильное решение.

— В авиации есть такая поговорка: на честном слове и на одном крыле. Так вот, экипаж принял решение не лететь на честном слове и на одном крыле, а приземлиться перед собой, чем спас жизни всех находившихся на борту, — сказал Нерадько.

Актер Максим Матузный, российский летчик Дамир Юсупов, его супруга Наталья, актеры Ксения Алферова, Максим Иванов, Егор Бероев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Композитор Алексей Шелыгин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Актер Владислав Ветров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Актер Иван Кокорин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Режиссер Сарик Андреасян, актрисы Полина Максимова и Елизавета Моряк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Актер Марк Богатырев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Актриса Христина Блохина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Название фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — не фантазия съемочной группы. Именно эту фразу говорил один из бортпроводников пассажирам, чтобы сориентировать их на месте посадки. Многие из них пришли на премьеру картины. Люди до сих пор вспоминают о случившемся со слезами на глазах и называют чудом.

— Была гробовая тишина в салоне. Я понимала, что мы падаем. Что делать, группироваться и последние секунды жизни видеть свои коленки? Или смотреть в окно, как надвигается земля? Я повернулась, мои дети сидели через проход. Я думаю, пусть последний картинкой в моей жизни будут мои дети. И я до последнего сидела и смотрела на них. И напрасно, лучше было бы сгруппироваться, потому что, конечно, потом побило меня, — вспоминает одна из пассажирок того рейса — Лидия Ковалева. — Первую годовщину отмечали на поле, где произошло наше второе рождение. Там было человек 40. Пили шампанское, закусывали кукурузой, бегали по полю и радовались жизни.

Главную роль исполнил актер Егор Бероев. Он появился на красной дорожке с женой — актрисой Ксенией Алферовой. Премьеру также посетили Полина Максимова, Елизавета Моряк, Владислав Ветров и другие знаменитости. Впрочем, главной звездой вечера стал Герой России летчик Дамир Юсупов. Он принимал участие в съемках в качестве консультанта. Перед началом показа зал, аплодируя, стоя поприветствовал его.

Долина и Ярушин спели дуэтом

В Vegas City Hall состоялся сольный концерт звезды «Универа» Стаса Ярушина и МузLoft Band. Артист рассказал, что хоть музыкального образования у него нет, но он вырос в музыкальной семье. Свои песни он исполняет вживую.

— Если вы считаете себя певцами, выходите и пойте живьем, докажите. Потому что сегодня студия собирает такой тетрис, что певец может быть из каждого. Но искренняя история должна быть, — сказал Ярушин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Между номерами Стас Ярушин общался со зрителями — отвечал на вопросы, рассказывал о своем творчестве и жизни. Особым сюрпризом стал номер с народной артисткой РФ Ларисой Долиной, с которой они недавно выпустили совместную песню.

— Я написал музыку, написал припев, а дальше мне немного мудрости не хватило. Я отправил эту песню своему папе, и он дописал текст, — рассказал Стас Ярушин. — Я опыт колоссальный получил. Когда мы записывали на студии эту песню, Лариса Александровна много советов мне дала. Это круто! Сейчас обращаю внимание на свои ошибки.

Лариса Долина, в свою очередь, поделилась с журналистами, что Стас Ярушин покорил ее искренностью и правильным музыкальным посылом.

— У него есть свой сформировавшийся почерк, это важно, — считает Долина. — Его песни не могут оставлять равнодушным. Я слушала очень много, он мне присылает постоянно, показывает свои песни. В них есть человечность, мудрость, какие-то истины, на которые нужно обязательно обращать внимание.

«Блондинка» получила «Золотую малину»

В преддверии «Оскара» состоялась кинопремия «Золотая малина». Ее вручают за худшие работы. Победителем стала биографическая лента «Блондинка» о Мэрилин Монро, главную роль в которой исполнила Ана де Армас. Причем картине дали и вторую нежеланную статуэтку — за худший сценарий. Джареда Лето признали худшим актером за роль в картине «Морбиус». Тома Хэнкса за работу в фильме «Элвис» «удостоили» победы в номинации «Худший актер второго плана». «Хэнкс и его обтянутое латексом лицо» — худший кинодуэт («Элвис»).

Фото: Plan B Entertainment

Были и необычные решения. Награду в категории «Худшая актриса» организаторы дали сами себе за то, что включили в список номинантов несовершеннолетнюю исполнительницу.

20 лет спустя: Жади станцевала для Лукаса

Фото: Личная страница Джованны Антонелли

Звезды культового сериала «Клон» Джованна Антонелли (Жади) и Мурило Бенисио (Лукас) порадовали поклонников — повторили один из эпизодов. Актриса опубликовала ролик на своей странице в соцсети, в котором танцует для бывшего партнера по съемкам. Правда, сделала она это в шуточной форме, обвесив себя кухонной утварью. Актриса подписала: «Лукас смотрит, как танцует Жади спустя 20 лет».