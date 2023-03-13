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Рынок спрогнозировал сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% в четвертый раз подряд

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Банки ждут сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% в четвертый раз подряд. Такие выводы следуют из консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие аналитики из крупнейших кредитных организаций. 15 из 17 специалистов высказались в пользу такого сценария. Еще двое ожидают, что показатель могут увеличить на 0,25 п.п.

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С момента прошлого заседания макроэкономическая ситуация практически не поменялась, пояснил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. С одной стороны, инфляция остается умеренной. С другой стороны, вряд ли рост цен останется на таком уровне в ближайшие месяцы. Скорее всего, он будет ускоряться из-за ослабшего рубля и возросших госрасходов.

Кроме того, на фоне рекордной низкой безработицы в России увеличивается конкуренция за трудовые ресурсы, добавил директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Это значит, что зарплаты растут, что делает свой вклад в инфляцию.

Как полагают аналитики, ЦБ может увеличить ключевую ставку уже к лету — именно тогда реализуются проинфляционные риски. С учетом этого эксперты рекомендуют хранить деньги на вкладах сроком до нескольких месяцев, чтобы при увеличении ставок на рынке можно было переложить их под более выгодные проценты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вводный баланс: на рынке ждут сохранения ключевой в 7,5% четвертый раз подряд

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