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В Минфине США пригрозили Турции санкциями за торговлю с Россией

Минфин США предупредил Турцию о риске санкций из-за торговли с Россией
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Фото: Global Look Press/Diego Cupolo
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Турция рискует столкнуться с санкциями США за торговое сотрудничество с Россией. Такое заявление сделал заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон в пятницу, 3 февраля.

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По мнению Нельсона, растущие вторичный экспорт и реэспорт товаров между Россией и Турцией делает частный сектор турецкой экономики особенно уязвимым.

«Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям», ― предупредил представитель американского минфина во время выступления в Стамбуле.

Более того, Нельсон призвал Анкару быть внимательнее и избегать транзакций, которые потенциально могут передать технологии для российского ВПК.

«Дабы снизить эти санкционные риски, я призываю вас как финансовые учреждения проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами ― особенно в уязвимых секторах», ― добавил он.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что США в ходе встреч с представителями Турции призвали Анкару ограничить поток товаров в Россию. В ходе переговоров представитель минфина США Брайан Нельсон 2 и 3 февраля призвал Турцию соблюдать американские санкции против России.

Также ожидается, что в ближайшие недели в Турцию ожидаются визиты высокопоставленных чиновников по схожим темам из США и Евросоюза.

26 января газета The Wall Street Journal написала, что США давят на Турцию, чтобы та перестала обслуживать авиарейсов российских компаний на самолетах американского производства. В частности, американские чиновники пригрозили туркам тюремным заключением и штрафами за дозаправку и предоставление запчастей для самолетов, летающих в Россию и Белоруссию.

16 января Bloomberg сообщало, что США пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как задержка может сыграть в пользу России. Один из турецких чиновников рассказал агентству, что Анкара получила предупреждение от Вашингтона, где указывалось, что конгресс может не одобрить продажу истребителей F-16 Турции, если страна не поддержит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

По словам чиновника, в Белом доме уверены, что затягивание вопроса о новых участниках блока отвечает и помогает интересам Москвы, что недопустимо для США.

В сентябре Турция установила новый рекорд экспорта в Россию — $1,1 млрд. Это на 27% больше, чем месяцем ранее: в августе экспорт составил $949 млн. Основным партнером Турции по импорту в сентябре осталась Россия с $6,2 млрд.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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