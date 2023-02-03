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Bloomberg узнало о давлении США на Турцию в вопросе поставок товаров в РФ

Bloomberg: США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который помогает Москве продолжать конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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В США заявили, что Турция должна ограничить поток в Россию товаров, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве продолжать конфликт с Украиной. Об этом сообщило в пятницу, 3 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

В статье отмечается, что заместитель американского министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон встретился с турецкими официальными лицами 2 и 3 февраля, чтобы обсудить опасения Белого дома по поводу роста экспорта, включая товары из США.

«Американские официальные лица предупредили своих коллег на встрече в Турции на этой неделе, заявив, что товары на десятки миллионов долларов, подлежащие экспортному контролю, поступают в Россию и могут быть использованы российской оборонной промышленностью для продления конфликта», — говорится в материале.

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По словам источников агентства, в период с марта по октябрь прошлого года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около $800 млн, в том числе машин на $300 млн и электроники на $80 млн.

Авторы материала отмечают, что Нельсон является третьим высокопоставленным чиновником министерства финансов США, посетившим Турцию за год, что усилило давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции.

По словам осведомленных источников Bloomberg, в ближайшие недели ожидается еще больше визитов из ЕС и США по этой теме.

Ранее, 16 января, Bloomberg сообщало, что США пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как задержка может сыграть в пользу России. Один из турецких чиновников рассказал агентству, что Анкара получила предупреждение от Вашингтона, где указывалось, что конгресс может не одобрить продажу истребителей F-16 Турции, если страна не поддержит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

По словам чиновника, в Белом доме уверены, что затягивание вопроса о новых участниках блока отвечает и помогает интересам Москвы, что недопустимо для США.

14 января газета The Washington Post сообщила, что от внутренних конфликтов НАТО, а также от нежелания Турции одобрять вступление Швеции и Финляндии в альянс выигрывает только президент России Владимир Путин. По мнению авторов статьи, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намеренно оттягивает присоединение этих стран к альянсу, чтобы взбудоражить электорат перед выборами и добиться политических преимуществ для себя.

1 февраля Эрдоган заявил, что не одобряет перспективу вступления Швеции в НАТО, но готов пойти навстречу Финляндии при выполнении ряда условий. Глава государства подчеркнул, что Стокгольм может не рассчитывать на взаимопонимание с Турцией, пока допускается публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Отношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января с одобрения местных властей сжег копию Корана перед турецким посольством. Тогда пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что сожжение священной книги является явным преступлением ненависти.

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