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Турция в сентябре установила новый рекорд экспорта в Россию
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Турция в сентябре установила новый рекорд экспорта в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Турция в сентябре установила новый рекорд экспорта в Россию — $1,1 млрд. Это на 27% больше, чем месяцем ранее: в августе экспорт составил $949 млн. Основным партнером Турции по импорту в сентябре осталась Россия с $6,2 млрд. Об этом сообщил Турецкий институт статистики.

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В сентябре прошлого года, по данным ФТС, экспорт из Турции в Россию составил около $502 млн, в этом году экспорт вырос более чем в два раза. Импорт увеличился на 67% по сравнению с $2,68 в прошлом году.

Кроме того, в августе на встрече в Сочи главы России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о планах развития товарооборота между странами до $100 млрд в год.

Товарооборот Турции и России обычно составлял около $30 млрд в год, сейчас этот показатель будет существенно расти. Когда ряд компаний стал покидать российский рынок, в преимуществе это были компании, которые проще всего заместить: легкая промышленность, общественное питание, средства бытовой химии. Они сразу же были замещены турецкими компаниями, которые имели соизмеримые показатели качества и потребительских свойств, пояснил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при торгово-промышленной палате Алексей Егармин «Известиям».

«Шквал товарооборота возник на фоне ухода компаний, которые освободили места для турецких предпринимателей. К тому же интеграционные процессы между РФ и Турцией отлично налажены, поскольку турецкие предприниматели работают с нами уже давно, у нас много совместных успешных предприятий, в части легкой промышленности и в строительной индустрии, обмен технологиями и товарами у нас хорошо налажен», — заявил Егармин.

По его словам, турецкий бизнес хорошо знает российский рынок, и замещение ушедших компаний для него не представляется сложным. Турецкая промышленность также поставляет нам автозапчасти, компоненты, машинное оборудование вместо ушедших компаний. На сегодняшний момент процесс еще не завершился, что пополняет статистику товарооборота, за счет чего она приближается к планке, установленной президентами.

В конце сентября Турецкий институт статистики сообщил, что в августе 2022 года экспорт турецких товаров в Россию увеличился в 2,1 раза год к году и на 27% к июлю ($729 млн) — до $0,95 млрд.

Егармин 6 сентября в беседе с «Известиями» предположил, что товарооборот между двумя странами может достичь $80 млрд в 2022 году.

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