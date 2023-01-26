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Сюжет:

WSJ узнала о давлении США на Турцию для запрета обслуживания рейсов из России

WSJ: США оказывают давление на Турцию, чтобы та прекратила обслуживать авиарейсы из России
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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США оказывают давление на Турцию, чтобы та перестала допускать и обслуживать рейсы российских авиакомпаний на самолетах американского производства. Об этом в четверг, 26 января, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«В прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили, что туркам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и запасные части для самолетов американского производства, летающих в Россию и Белоруссию, тем самым нарушая экспортные правила», — говорится в материале.

Уточняется, что помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла позицию США до турецких чиновников в декабре 2022 года.

Как полагает газета, ситуация покажет, смогут ли Соединенные Штаты и их союзники преуспеть в изоляции России или Москва продолжит осуществлять экономическую деятельность с помощью третьих стран.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

8 ноября 2022 года стало известно, что Турция закрыла небо для самолетов РФ с двойной регистрацией. Запрет начал действовать 1 ноября. В Минтрансе РФ намерены провести переговоры с Анкарой по этому вопросу.

Как пояснила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная, власти Турции закрыли небо для российских самолетов с двойной регистрацией только для пролетов над Турцией, но не в саму страну. По ее словам, запрет коснулся только рейсов российских авиакомпаний в Египет.

Ранее, 5 октября, стало известно, что российские пассажирские авиакомпании дерегистрировали из реестра Бермуд 87 самолетов.

28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран в ответ на решение Евросоюза. Полеты из этих стран могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва ответит на запрет полетов российских авиакомпаний над рядом европейских стран, исходя из своих интересов.

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