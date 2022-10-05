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Авиакомпании РФ вывели из реестра Бермуд 87 самолетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские пассажирские авиакомпании дерегистрировали из реестра Бермуд уже 87 самолетов. Это следует из письма исполняющего обязанности директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрия Степанко в адрес перевозчиков от 8 сентября (копия есть у «Известий») и данных источников редакции в лизинговых компаниях.

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По сведениям министерства, Utair выкупила у иностранных лессоров и европейской «дочки» «СберЛизинга» и сняла с регистрации на Бермудах 27 самолетов (Boeing 737 и Boeing 767). Компания «Аэрофлот» дерегистрировала 17 машин (Boeing 777, Airbus A320 и А-330). Еще пять Boeing сняла с учета на Бермудах «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия». Три Airbus A321 «дебермудизировал» перевозчик «Ямал», один Boeing — NordStar, три Boeing 777 — Red Wings.

Еще два Boeing сняла с реестра Бермуд чартерная авиакомпания Azur Air (по данным самого реестра, с регистрации было снято 14 самолетов этого перевозчика), один Boeing — «Газпромавиа». Местному перевозчику из Татарстана «ЮВТ Аэро» удалось снять с иностранного учета семь самолетов, бизнес-оператору «Русджет» — три борта.

Также «дебермудизированы» по состоянию на 3 октября еще шесть Boeing 737-8 S7 Airlines (принадлежат ГТЛК), убедились «Известия». Это подтвердил и источник в ГТЛК.

Выведенные из инореестров воздушные суда — это лишь 12% иностранного авиапарка РФ, который насчитывает 738 самолетов (согласно программе развития авиации до 2030 года). Все снятые с учета за рубежом самолеты зарегистрированы в российском реестре.

В конце марта министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что у авиакомпаний сформирован пул из 193 самолетов, которые могут и продолжают летать за границу. Это 148 российских Superjet 100, один Ту-204 и 44 Boeing и Airbus, говорил чиновник. Таким образом, «чистый» импортный парк РФ вырос за полгода на 43 самолета, или вдвое.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Летным путем: авиакомпании РФ нарастили пул «чистых» импортных самолетов

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