Минфин США утвердил введение потолка цен на нефть из РФ с 5 февраля

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен в пятницу, 3 февраля, подписала распоряжение о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ. Документ был опубликован на сайте ведомства.

Постановление вступает в силу с 00:01 5 февраля по восточному побережью (07:01 мск). Предварительно участниками «большой семерки» (G7) были утверждены два отдельных лимита для различных категорий нефтепродуктов.

«Сегодняшнее соглашение основано на ценовом потолке на экспорт российской сырой нефти, который мы установили в декабре. Оно помогает продвигать наши цели по ограничению основного источника доходов РФ», — отметила Йеллен.

Ранее в этот день стало известно, что ценовое ограничение на российские нефтепродукты будет установлено на уровне $100 за баррель на товары, торгующиеся с премией, и $45 за баррель — на торгующиеся со скидкой.

Между тем в пятницу американский телеканал CNBC со ссылкой на мнение нефтяных аналитиков сообщил, что санкции, введенные в отношении российской сырой нефти, «полностью провалились».

Там же было упомянуто, что Европейский союз (ЕС) планирует с 5 февраля запретить импорт нефтепродуктов из России, в том числе дизельного топлива и авиакеросина, однако, по словам экспертов, новые предельные цены могут не возыметь эффекта, как и предыдущие меры.

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Европейские импортеры установили регулируемый потолок стоимости топлива на уровне $60 за баррель.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Также 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Он будет действовать до 1 июля 2023 года, однако на основании специального решения главы государства могут быть сделаны исключения.

3 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отношения Москвы к введению эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ. По его словам, данный шаг приведет к еще большей разбалансировке энергетических рынков.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако на сегодняшний день попытки отказаться от поставок топлива из РФ обернулись лишь экономическими проблемами в Европе.