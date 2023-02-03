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Постпреды стран ЕС согласовали ценовой потолок на нефтепродукты РФ в $100 за баррель
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Постпреды стран ЕС согласовали ценовой потолок на нефтепродукты РФ в $100 за баррель

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Постпреды стран Евросоюза (ЕС) достигли договоренности о введении ценового потолка на нефтепродукты из России, говорится в сообщении на странице шведского председательства в Совете ЕС в Twitter от 3 февраля.

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По данным Bloomberg, потолок будет установлен на уровне $100 за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и $45 за баррель — на торгующиеся со скидкой.

Ранее в этот день американский телеканал CNBC со ссылкой на мнение нефтяных аналитиков сообщил, что санкции, введенные в отношении российской сырой нефти, «полностью провалились».

В материале отмечается, что Европейский союз (ЕС) планирует с 5 февраля запретить импорт нефтепродуктов из России, в том числе дизельного топлива и авиакеросина, однако, по мнению экспертов, новые предельные цены могут не возыметь эффекта, как и предыдущие меры.

С 5 декабря прошлого года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Президент России Владимир Путин 27 декабря прошлого года подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Он будет действовать до 1 июля 2023 года. При этом на основании специального решения президента России могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.

3 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отношения властей России к введению эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ. По его словам, введение эмбарго приведет к дальнейшей разбалансировке энергетических рынков.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.

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