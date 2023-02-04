Кинолог назвал причины тремора у собак мелких пород

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему маленькие собаки дрожат чаще крупных.

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 3 февраля, специалист отметил, что маленькие собаки более склонны к тремору из-за особенностей строения тела, организации нервной системы и метаболизма.

В каждом конкретном случае, по словам Голубева, тремор может быть спровоцирован различными факторами.

Среди возможных причин кинолог указал холод, стресс и перевозбуждение.

Кроме этого, собака может дрожать для привлечения внимания хозяина. Также тремор иногда свидетельствует о проблемах со здоровьем, пишет RT.

25 января Голубев рассказал РИАМО о правильной дрессировке маленьких собак. По его словам, маленькие собаки нуждаются в дрессировке не меньше больших, иначе могут стать агрессивными и непослушными.

Он отметил, что разницы в принципах дрессировки большой и маленькой собаки нет. Он пояснил, что любой питомец методологически дрессируется одинаково, отмечает телеканал «360».

В тот же день в беседе с агентством городских новостей «Москва» он перечислил самые «непахнущие» породы собак. По словам кинолога, в их число входят йоркширский терьер, ши-тцу, китайская хохлатая, папильон и бишон-фризе. Он пояснил, что в целом менее «пахучими» считаются собаки декоративных пород с нелиняющей шерстью.

12 января Голубев посоветовал не заставлять собаку гулять, если она не хочет. Специалист отметил, что, если собака отказывается выходить на улицу, на то могут быть причины, не сразу очевидные владельцу питомца. Он посоветовал проанализировать свой подход к воспитанию питомца, а также обстановку в доме. Если определить причину не удалось, он призвал обратиться к специалистам.