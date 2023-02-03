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Байден поддержал решение не сбивать китайский аэростат

Президент США Байден согласился с советом главы Пентагона не сбивать китайский аэростат
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден согласился с доводами о том, что сбивать летательный аппарат КНР в небе над континентальной частью страны небезопасно. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

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«Он (Байден. — Ред.) попросил военных представить ему варианты, и глава Пентагона [Ллойд] Остин, председатель [Комитета начальников штабов Марк] Милли, а также глава Северного командования сказали не предпринимать действия ввиду риска безопасности для людей на земле», — сказала она в ходе брифинга.

Отмечается, что данная позиция подверглась резкой критике со стороны Республиканской партии. Так, глава комитета палаты представителей США по внутренней безопасности Марк Грин возмутился из-за того, что администрация президента вовремя не оповестила его ведомство об инциденте.

В свою очередь, сенатор от штата Монтана, где был замечен шар, демократ Джон Тестер заявил, что находится в контакте с Пентагоном, однако не располагает достаточной информацией, чтобы делать какие-либо выводы. Он также выразил намерение прояснить ситуацию и узнать, какие конкретно шаги предпринимают власти, чтобы защитить граждан.

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что в оборонном ведомстве считают появление китайского воздушного шара над территорией США нарушением международного права.

Согласно последней информации от военных, наблюдательный зонд будет находиться в небе над американской территорией еще нескольких дней. В настоящий момент шар находится в центральной части страны и движется на восток.

Между тем 3 февраля американский лидер не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар. Он также не стал комментировать отмену визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, который перенесли на неопределенный срок после случившегося.

В МИД Китая при этом подтвердили, что аэростат прилетел из КНР, однако это гражданский дирижабль для научных исследований, который оказался в воздушном пространстве США непреднамеренно. В ведомстве отметили, что сожалеют о невольном вторжении, а также добавили, что продолжают поддерживать контакт с американской стороной по этому поводу.

О том, что в небе над США был замечен разведывательный воздушный шар из Китая, стало известно в ночь на 3 февраля. В Пентагоне тогда сообщили, что шар не представляет опасности для населения, а экстренные меры для защиты секретной информации уже приняты.

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