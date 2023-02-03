В СФ обозначили путь к миру с Украиной

Главное условие для мира с Украиной — это общество, которое не уничтожает русскую культуру и не воспитывает русоненавистничество. Такое мнение в пятницу, 3 февраля, в беседе с «Известиями» высказал сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Политик подчеркнул, что в конечном счете для достижения мира с Киевом важно не закончить конфликт «предоставлением передышки Украине — чтобы она перевооружалась, накачивала силы и потом снова ринулась в военные авантюры». По мнению Цекова, важно, чтобы на Украине не осталось нынешнего режима, национализма, милитаризации и стремления вступить в НАТО.

«Вопрос переговоров — глубокий вопрос. Он должен прекратить вообще какой-то потенциальный конфликт России и Украины в будущем <...> Главное условие — нормальный режим и нормальное общество на Украине — общество, которое не уничтожает русский язык, русскую культуру, не воспитывает русоненавистничество, которое понимает, что Украина — это братское государство», — отметил сенатор.

Таким образом, по его словам, после мирных переговоров Украина не должна представлять никакой опасности для России.

Ранее, 1 февраля, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила, что руководитель ЦРУ США Уильям Бернс представил в середине января России и Украине план мирного урегулирования конфликта.

Согласно ему Бернс предлагал отдать Москве почти 20% Украины в обмены на мирное соглашение. Однако обе стороны якобы отказались от подобного варианта.

Собеседники издания отметили, что именно после поездки Бернса президент США Джо Байден согласился поставить Киеву танки M1 Abrams. Следом решение о поставках танков Leopard принял канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом официальные представители ЦРУ в комментарии журналу Newsweek 2 февраля заявили, что эта информация «абсолютно неверна». В частности, заместитель пресс-секретаря совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт отметил, что данная информация «не соответствует действительности». Позднее источник в ЦРУ также подтвердил слова Дэвитта, назвав эти заявления «полностью ложными».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что эта информация является вымыслом прессы.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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