Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине

Сообщение о том, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в январе якобы предлагал России и Украине план мирного урегулирования конфликта, является вымыслом прессы. Об этом 3 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, посещал ли Бернс тайным образом Россию в прошлом месяце, Песков ответил отрицательно.

«Это утка. Это всё, всё вот это сообщение — это утка», — сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее, 1 февраля, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила, что руководитель ЦРУ США Уильям Бернс представил в середине января России и Украине план мирного урегулирования конфликта.

Согласно ему, Бернс предлагал отдать Москве почти 20% Украины в обмены на мирное соглашение. Однако обе стороны якобы отказались от подобного варианта.

Собеседники издания отметили, что именно после поездки Бернса президент США Джо Байден согласился поставить Киеву танки M1 Abrams. Следом решение о поставках танков Leopard принял канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом официальные представители ЦРУ в комментарии журналу Newsweek 2 февраля заявили, что эта информация «абсолютно неверна». В частности, заместитель пресс-секретаря совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт отметил, что данная информация «не соответствует действительности». Позднее источник в ЦРУ также подтвердил слова Дэвитта, назвав эти заявления «полностью ложными».

В декабре президент РФ Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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