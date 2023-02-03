Белый дом опроверг предложение ЦРУ передать России 20% территории Украины ради мира

Белый дом отрицает, что руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предлагал России 20% Украины. Об этом 2 февраля сообщает журнал Newsweek.

Так, заместитель пресс-секретаря совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт заявил, что данная информация «не соответствует действительности».

«[Шон Дэвитт] заявил Newsweek, что <...> ЦРУ скажет то же самое», — говорится в материале.

Позднее источник в ЦРУ также подтвердил слова Дэвитта, назвав эти заявления «полностью ложными».

1 февраля газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и после представил России и Украине план мирного урегулирования конфликта. Отмечалось, что он предлагал отдать Москве почти 20% Украины в обмен на мирное соглашение. Обе стороны отказались от подобного варианта.

Собеседники издания отметили, что именно после поездки Бернса президент США Джо Байден согласился поставить Киеву танки M1 Abrams. Следом решение о поставках танков Leopard принял канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране завершится только после того, как Россия выведет своих военных с территории Украины.

18 января президент РФ Владимир Путин отмечал, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, победа будет за РФ благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Российский лидер также не раз заявлял об открытости РФ к диалогу по Украине с учетом новых территориальных реалий.

В декабре Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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