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В ЛНР сообщили об освобождении поселка Белогоровка

Врио мэра Лисичанска Скорый: поселок Белогоровка в ЛНР освобожден силами военных РФ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Находившийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) — поселок Белогоровка — освобожден силами российских военных. Об этом сообщил 3 февраля исполняющий обязанности мэра расположенного рядом города Лисичанск Андрей Скорый.

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«Вчера Лисичанск освободил свою территорию благодаря нашим российским войскам. Белогоровка уже наша, оттуда уже местных жителей привезли сюда, люди плакали», — сообщил Скорый в видеообращении в Telegram-канале Летнаб.

Новость о взятии поселка подтвердил и бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник в отставке Андрей Марочко, отметив, что это произошло в результате успешного наступления войск РФ на северодонецком направлении.

«Белогоровка — наша! Иначе и быть не могло. Граждане Украины, вы можете воспринимать это как официальное заявление, которого вы так долго ждали», — написал Марочко в своем в Telegram-канале.

Поселок городского типа Белогоровка расположен в пригороде Лисичанска. Расстояние между населенными пунктами составляет 16 км. Сам Лисичанск был освобожден от ВСУ летом 2022 года.

Ранее 3 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназовцы подразделения «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции ЛНР отбили стратегически важный опорный пункт ВСУ во время наступления в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также в этот день стало известно, что российские военные взяли в полукольцо город Угледар в ДНР. Кроме того, на сегодняшний день в районе Угледара перерезано еще несколько основных дорог, по которым осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины техникой и живой силой.

28 января освобождавшие Лисичанск в ЛНР бойцы рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, как защищают родную землю и на что надеются в ближайшем будущем. Командир одного из батальонов российской армии с позывным Флинт рассказал, что с особым чувством стоит на защите родного города. Он признался, что понять тех, кто отсиживается дома, неспособен.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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