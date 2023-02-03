Российские войска взяли в полукольцо Угледар в ДНР

Служащие ВС РФ взяли Угледар в полукольцо. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил «РИА Новости» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», — пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что российские бойцы установили контроль над трассой из Красноармейска (украинское название — Покровск), тем самым затруднив для противника пополнение стратегически важных запасов. Кроме того, на сегодняшний день в районе Угледара перерезаны еще несколько основных дорог, по которым осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) техникой и живой силой.

31 января Денис Пушилин заявил, что Киев перебрасывает новые резервы украинских войск в Угледар, в том числе морпехов. Он добавил, что освобождение города откроет российским бойцам возможность двигаться в направлении Кухарово, Марьинки и Красноармейска.

Помимо этого, врио главы ДНР подчеркнул, что формирования ВСУ необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы они не могли наносить удары по территории республики, а не просто вытеснить их к границам региона.

Тогда же официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара. Кроме того, в районах Угледара и Катериновки в ДНР были уничтожены два склада с украинскими артиллерийскими боеприпасами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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