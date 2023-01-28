«Известия» побеседовали с освобождавшими Лисичанск бойцами

Освобождавшие Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) бойцы рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, как защищают родную землю и на что надеются в ближайшем будущем.

«Вот храм святителя Митрофана Воронежского, который 26 июня 2022 года сгорел. По словам прихожан, ночью туда пришли два солдата ВСУ с огромными рюкзаками, после чего произошел пожар. Местные считают, это произошло случайно. Однако, 26 июня по церковному календарю отмечается Собор всех святых, в земле Русской просиявших, что мешает считать сгоревших храм случайностью», — рассказал корреспондент.

Командир одного из батальонов российской армии позывным Флинт рассказал, что с особым чувством стоит на защите родного города. Он признался, что понять тех, кто отсиживается дома, неспособен.

«Почему я тут, а почему 41-м деды наши встали и пошли. Мой прадед, восемь детей, встал и пошел. Ранение под Варшавой получил... <...> Почему он должен быть в окопе, а вот нет? В чем разница, чем они отличаются?» — рассуждает Флинт.

Боец с позывным Малыш заявил, что у них равны все: и рядовые, и генералы. «Если мы будем собачиться все друг с другом, то победы не будет, а если вот так вот, все вместе, в кулачке, победа будет за нами», — уверен он.

Большинство из солдат до начала спецоперации не держали в руках оружия. Учиться всему приходилось в боевой обстановке, рассказали бойцы, подчеркнув, что для каждого из них подвиг — быть на защите родной земле.

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