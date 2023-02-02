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Советник Пушилина заявил о больших потерях ВСУ в районе Кременной

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutiarrez
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Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский 2 февраля в эфире Первого канала заявил о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Кроме того, он уведомил о повреждении нескольких основных трасс в районе Угледара, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой.

«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведется подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют», — заявил Кимаковский.

31 января Пушилин сообщил о том, что Киев перебрасывает новые резервы украинских войск в Угледар, в том числе морпехов. Как он добавил, «освобождение Угледара откроет российским войскам возможность действий в направлении Кухарово, Марьинки и Красноармейска».

Помимо этого, врио главы ДНР подчеркнул, что украинские войска необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы они не могли наносить удары по ДНР, а не просто вытеснить их к границам региона.

Тем временем официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара. Кроме того, в районах Угледара и Катериновки в ДНР были уничтожены два склада с украинскими артиллерийскими боеприпасами.

30 января появились кадры начала штурма Угледара морпехами 155-й бригады Тихоокеанского флота. На них российские военнослужащие въезжают в пока занятый украинскими силами город на боевой машине пехоты (БМП), на фоне раздаются звуки выстрелов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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