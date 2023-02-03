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Кадыров сообщил о взятии бойцами «Ахмата» опорного пункта ВСУ в ДНР

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятии бойцами «Ахмата» опорного пункта ВСУ в районе Веселого в ДНР
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Спецназовцы подразделения «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) смогли отбить стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время наступления в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил 3 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Чечни, бойцы «Ахмата» будут продолжать наступление и дальше, так как теперь они занимают более выгодное положении, чем боевики ВСУ.

«Для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта», — добавил Кадыров.

Также в этот день стало известно, что российские военные взяли в полукольцо город Угледар в ДНР. Кроме того, на сегодняшний день в районе Угледара перерезано еще несколько основных дорог, по которым осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины техникой и живой силой.

Кроме того, продолжается успешное наступление на артемовском направлении. Для освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут) союзным войскам необходимо взять под свой контроль трассу из Часова Яра, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Ранее, 17 января, глава Чечни также сообщал, что бойцы полка спецназа «Ахмат» взяли большое количество украинских военных в плен при занятии опорного пункта в ДНР на марьинском направлении. Кадыров поблагодарил бойцов полка «Ахмат» «за блестящую, тактически спланированную и проведенную операцию».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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