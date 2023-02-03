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В России начались продажи нового седана Geely Emgrand 7

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Фото: Пресс-служба Geely Беларусь
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Новый Geely Emgrand 7, который не так давно начали производить и продавать в Белоруссии, появился в России. Автомобиль стоит в РФ 2,2 млн рублей, сообщило 3 февраля издание «Российская газета».

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Новинка от Geely оснащена полуторалитровым атмосферным двигателем мощностью 114 л.с., который работает в паре с вариатором. Модель начали собирать на заводе «Белджи» в 2022 году, а в декабре автомобиль поступил в продажу в Белоруссии.

Версия «Стандарт» обойдется в 45 200 белорусских рублей (около 1 184 000 российских рублей), комплектация Flagship — в 54 200 (1 420 000 рублей), сообщило издание.

У простых комплектаций машины тканевая обивка кресел, аналоговые приборы и мультимедийная система с сенсорным экраном. Топовые варианты Emgrand 7 оснащены кожаным салоном, виртуальной приборной панелью, круиз-контролем и камерой заднего вида.

Geely Emgrand 7 является четвертым поколением модели Emgrand, которая построена на платформе BMA (B-segment Modular Architecture). Седан с кузовом длиной 4638 мм и колесной базой 2650 мм дебютировал в Китае в мае 2021 года. Когда Geely Emgrand 7 официально появится и на российском рынке, пока неизвестно.

2 февраля стало известно, что бренд Geely зарегистрировал в России новое название для среднеразмерного седана. В базе Роспатента появились документы на название Geely Starray. Под именем Geely Starray на российском рынке будет выступать среднеразмерный седан Geely Preface, который появился в Китае в 2020 году. Автомобиль комплектуется двухлитровым турбодвигателем Volvo JLH-4G20TD мощностью 190 л.с., который состыкован с семиступенчатым роботом.

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