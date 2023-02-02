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В России появится новый седан Geely Starray

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Фото: xcar.com.cn
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Китайский бренд Geely зарегистрировал в России новое название для среднеразмерного седана. В базе Роспатента появились документы на название Geely Starray, сообщил 2 февраля портал Autonews.

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Под именем Geely Starray на российском рынке будет выступать среднеразмерный седан Geely Preface, который появился в Китае в 2020 году. Седан Preface был разработан на основе одноименного концепта, который марка показала в 2019 году. Модель построена на платформе Compact Modular Architecture (CMA), на которой сделан кроссовер Xingyue, известный в России как модель Tugella. Автомобиль комплектуется двухлитровым турбодвигателем Volvo JLH-4G20TD мощностью 190 л.с., который состыкован с семиступенчатым роботом.

В июле 2022 года компания освежила модель, произведя рестайлинговую версию машины. Визуально у автомобиля изменилась решетка радиатора и бампер. Эксперты считают, что в Россию попадет именно обновленная версия седана.

30 января стало известно, что китайская компания Chery получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на вторую модель своего суббренда Omoda, седана S5. Машина известна в Китае как Chery Arrizo 6 Pro. Под капотом переднеприводного седана расположен полуторалитровый двигатель мощностью 113 л.с., который будет работать с вариатором. Согласно сертификационным документам, заправлять автомобиль можно бензином Аи-92. Эксперты полагают, что премьера седана Omoda S5 на российском рынке состоится в ближайшее время.

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