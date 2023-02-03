Реклама
Прямой эфир
Общество
В России выявили второй случай варианта коронавируса «Кракен»
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали от отравления газом в Якутии
Общество
Между Сахалином и Курилами возобновили авиасообщение после циклона
Общество
В МВД заявили о возможной гибели полицейского при взрыве в Энергодаре
Армия
В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских боевиков
Армия
Минобороны России расширило зону ответственности Южного военного округа
Недвижимость
Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ поставили исторический рекорд
Мир
В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть банд
Мир
Захарова прокомментировала жалобу Зеленского о замедлении санкционного темпа ЕС
Мир
Канада намерена обезопасить свое небо из-за появления в США якобы шпионского шара КНР
Мир
Премьер-министр Норвегии объявил об увеличении помощи Украине
Армия
В ЛНР украинские военные открыли огонь по решившимся сдаться в плен сослуживцам

Шольц рассказал о хорошем сне после выходок представителей его кабмина

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что спит довольно хорошо, несмотря на поступки своих министров
0
Фото: Global Look Press/dpa/Nadine Weigel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что он прекрасно спит, даже несмотря на все поступки членов немецкого кабмина в последнее время. На эту тему Шольц высказался 2 февраля в ходе встречи с согражданами в Марбурге.

Они всё сказали: западные лидеры открыто заговорили о конфликте на Украине
Чем на самом деле являлись недавние высказывания европейских политиков

Один из участников встречи задал канцлеру вопрос, нет ли у него каждое утро мыслей о том, кто из членов правительства Германии сегодня «откроет ящик Пандоры». В качестве примера он указал на то, что сначала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ушла в отставку, затем глава МИД республики Анналена Бербок высказалась о «войне против РФ», а недавно еще и руководитель МВД Нэнси Фезер заявила о желании побороться за пост премьера земли Гессен.

«Нет. Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — ответил Шольц.

По его словам, на данный момент ФРГ стоит перед новыми и сложными вызовами, для преодоления которых нужны хорошие надежные люди. В частности, канцлер отметил, что он уверен в новом главе минобороны Борисе Писториусе, добавив, что у политика много опыта.

Шольц добавил, что также считает Фезер профессионалом своего дела, которая хорошо справляется со своей работой, добавив, что может понять тех, кто хотел бы видеть ее на посту премьера в Гессене.

«Она будет каждый день всё делать ради выполнения своих задач», — резюмировал канцлер.

Ранее, 24 января, на заседании ПАСЕ в Страсбурге Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

До этого, 17 января, Шольц объявил о том, что новым главой минобороны Германии назначается Борис Писториус. 16 января бывший министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке на имя канцлера. В этот же день Шольц принял прошение Ламбрехт.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023