Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что он прекрасно спит, даже несмотря на все поступки членов немецкого кабмина в последнее время. На эту тему Шольц высказался 2 февраля в ходе встречи с согражданами в Марбурге.

Один из участников встречи задал канцлеру вопрос, нет ли у него каждое утро мыслей о том, кто из членов правительства Германии сегодня «откроет ящик Пандоры». В качестве примера он указал на то, что сначала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ушла в отставку, затем глава МИД республики Анналена Бербок высказалась о «войне против РФ», а недавно еще и руководитель МВД Нэнси Фезер заявила о желании побороться за пост премьера земли Гессен.

«Нет. Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — ответил Шольц.

По его словам, на данный момент ФРГ стоит перед новыми и сложными вызовами, для преодоления которых нужны хорошие надежные люди. В частности, канцлер отметил, что он уверен в новом главе минобороны Борисе Писториусе, добавив, что у политика много опыта.

Шольц добавил, что также считает Фезер профессионалом своего дела, которая хорошо справляется со своей работой, добавив, что может понять тех, кто хотел бы видеть ее на посту премьера в Гессене.

«Она будет каждый день всё делать ради выполнения своих задач», — резюмировал канцлер.

Ранее, 24 января, на заседании ПАСЕ в Страсбурге Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

До этого, 17 января, Шольц объявил о том, что новым главой минобороны Германии назначается Борис Писториус. 16 января бывший министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке на имя канцлера. В этот же день Шольц принял прошение Ламбрехт.