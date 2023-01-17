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Шольц объявил о назначении Писториуса министром обороны ФРГ

Шольц объявил о назначении Писториуса министром обороны ФРГ

Новый министр обороны ФРГ Писториус будет приведен к присяге 19 января
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Matthey
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Новым министром обороны ФРГ стал Борис Писториус. Об этом объявил канцлер Германии Олаф Шольц. 17 января в своем Twitter глава федерального правительства указал, что благодаря своему опыту, компетентности и напористости Писториус идеально подходит для бундесвера.

Новый министр обороны будет приведен к присяге 19 января, уточняется на сайте пресс-службы правительства Германии.

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«Писториус — чрезвычайно опытный политик, проверенный в управлении, который много лет занимался политикой безопасности. С его компетентностью, напористостью и большим сердцем он как раз подходит для того, чтобы возглавить бундесвер в этот поворотный момент», — приводятся в сообщении слова канцлера ФРГ Олафа Шольца.

О вероятном назначении Писториуса на пост главы бундесвера стало известно ранее 17 января. Однако об этом сообщали местные СМИ, официально власти Германии не объявляли нового министра.

16 января бывший министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке на имя канцлера.

В своем заявлении она указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны. В этот же день Шольц принял прошение Ламбрехт.

Депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте сообщил, что Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии. По его мнению, она ничего не понимала в бундесвере.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» предположил, что новый министр обороны Германии также будет действовать исходя из указаний США и НАТО.

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