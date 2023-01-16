В Госдуме предрекли работу нового министра обороны ФРГ по указке США и НАТО

Новый министр обороны Германии будет действовать исходя из указаний США и НАТО. Об этом 16 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Федеральное правительство Германии вздохнет с облегчением после того, как его покинет мало что смыслящая в обороне Ламбрехт, теперь ей предстоит найти замену, и из-за введенной правительством квоты для женщин на министерских должностях заменить Ламбрехт должна преемница, а не преемник», — сказал он.

По мнению Белика, новому министру предстоит бороться с резким дефицитом в ФРГ основных боеприпасов и ощущать на себе значительное давление союзников по НАТО.

«Что касается изменений политики ФРГ относительно поставок оружия на Украину, то Германия будет действовать так, как ей укажут из Вашингтона и Брюсселя, поэтому кто бы ни был новым министром обороны, действовать он будет исходя из данных извне указаний», — заключил депутат.

16 января агентство DPA сообщило о том, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности. В заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны.

Затем Шольц принял прошение Ламбрехт об отставке, решение о преемнике примут в «самое ближайшее время».

Депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте сообщил, что Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии, она ничего не понимала в бундесвере. В качестве преемников обсуждаются кандидатуры только от СДПГ (Ссоциал-демократическая партия Германии) — министр труда Хубертус Хайль, глава канцелярии Вольфганг Шмидт, уполномоченная по вооруженным силам Ева Хегль, сказал депутат.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов предположил, что назначение Ламбрехт на пост министра обороны Германии изначально было политически обоснованным решением для того, чтобы в дальнейшем «слить» ее.