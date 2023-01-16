Реклама
Прямой эфир
Мир
Военным ВСУ в Артемовске передали десятки терминалов Starlink
Мир
Шольц пообещал не затягивать с поиском нового главы минобороны ФРГ
Мир
В Швеции отказались расследовать акцию с подвешенным манекеном Эрдогана
Мир
Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
Общество
Мэра Свирска заподозрили в хищении 1,5 млн рублей из бюджета
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции к роли посредника между Россией и Украиной
Мир
В Греции похоронили последнего короля страны Константина II
Политика
В Госдуме предрекли работу нового министра обороны ФРГ по указке США и НАТО
Мир
Маккарти предложит Байдену сократить расходы на оружие для Украины
Мир
СК России возбудил уголовное дело после крушения самолета в Непале
Мир
В Румынии на берегу Черного моря нашли обломки ракеты
Мир
Глава МИД Великобритании заявил, что рад подпасть под санкции РФ

В Госдуме предрекли работу нового министра обороны ФРГ по указке США и НАТО

Депутат Белик: новый министр обороны Германии будет действовать исходя из указаний США и НАТО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый министр обороны Германии будет действовать исходя из указаний США и НАТО. Об этом 16 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали
И как партнеры по НАТО склоняют Берлин отправить Киеву тяжелое вооружение

«Федеральное правительство Германии вздохнет с облегчением после того, как его покинет мало что смыслящая в обороне Ламбрехт, теперь ей предстоит найти замену, и из-за введенной правительством квоты для женщин на министерских должностях заменить Ламбрехт должна преемница, а не преемник», — сказал он.

По мнению Белика, новому министру предстоит бороться с резким дефицитом в ФРГ основных боеприпасов и ощущать на себе значительное давление союзников по НАТО.

«Что касается изменений политики ФРГ относительно поставок оружия на Украину, то Германия будет действовать так, как ей укажут из Вашингтона и Брюсселя, поэтому кто бы ни был новым министром обороны, действовать он будет исходя из данных извне указаний», — заключил депутат.

16 января агентство DPA сообщило о том, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности. В заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны.

Затем Шольц принял прошение Ламбрехт об отставке, решение о преемнике примут в «самое ближайшее время».

Депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте сообщил, что Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии, она ничего не понимала в бундесвере. В качестве преемников обсуждаются кандидатуры только от СДПГ (Ссоциал-демократическая партия Германии) — министр труда Хубертус Хайль, глава канцелярии Вольфганг Шмидт, уполномоченная по вооруженным силам Ева Хегль, сказал депутат.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов предположил, что назначение Ламбрехт на пост министра обороны Германии изначально было политически обоснованным решением для того, чтобы в дальнейшем «слить» ее.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023