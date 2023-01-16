В бундестаге назвали причины отставки Ламбрехт с поста министра обороны ФРГ

Кристина Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии, она ничего не понимала в бундесвере. Об этом 16 января «Известиям» заявил депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте.

Таким образом он отреагировал на новость о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял прошение министра обороны Кристине Ламбрехт об отставке.

«Госпожа Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии. Она ничего не понимала в бундесвере и постоянно оказывалась в центре досадных инцидентов. Критиковалась она и за то, что согласилась предоставлять Украине всё больше и больше техники в условиях, когда она требуется самому бундесверу», — сказал Нольте.

В качестве преемников обсуждаются кандидатуры только от СДПГ (Ссоциал-демократическая партия Германии) — министр труда Хубертус Хайль, глава канцелярии Вольфганг Шмидт, уполномоченная по вооруженным силам Ева Хегль, сообщил депутат.

«Однако тут стоит отметить один факт. Так как правительство ввело квоту для женщин на министерских должностях, если на должность Ламбрехт придет мужчина, придется заменить другого министра», — добавил он.

16 января агентство DPA сообщило о том, что Ламбрехт попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности. В заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны.