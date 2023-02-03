Появились подробности ДТП со школьным автобусом на Сахалине

Вице-мэр администрации Холмского городского округа Наталья Белоцерковская рассказала «Известиям» обстоятельства ДТП с участием школьного автобуса в Холмском районе на юге Сахалина, в результате которого пятеро детей получили травмы.

По ее словам, в пятницу, 3 февраля, автобус вез детей в школу в селе Чапланово. Учеников забирали из сел Пожарское и Пятиречье.

«Произошла авария. Столкнулось несколько машин. Пострадал школьный автобус», ― отметила вице-мэр.

В автобусе ехало 11 детей разного возраста. Белоцерковская добавила, что сейчас у всех школьников наблюдается психологическая травма от пережитого. Однако она заверила, что с детьми будут работать специалисты.

Всех детей первым делом осмотрели врачи ближайшей к месту аварии амбулатории села Чапланово. Затем их доставили в Холмскую центральную районную больницу.

Главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко рассказала, что к ним в больницу доставили восемь несовершеннолетних. Рядом с ними находятся и их родители.

«Пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются врачами: хирургами, травматологами, неврологами», ― подчеркнула Мищенко.

По ее словам, в медучреждение уже приехал психолог, который будет работать с детьми, поскольку те сильно напуганы после ДТП.

Главный врач районной больницы пообещала предоставить дополнительную информацию в случае, если кому-то из детей понадобится госпитализация.

Об аварии в Холмском районе Сахалинской области стало известно ранее, 3 февраля. На участке дороги в районе села Чапланово столкнулись легковой автомобиль, два бензовоза, а также школьный автобус. Спасатели сообщали, что в момент ДТП в автобусе находилось 10 детей. В результате аварии один ребенок и один взрослый получили травмы.

Позже появилась информация, что в результате ДТП пострадали пять школьников и двое взрослых. Местные власти заявили, что в момент аварии дети были пристегнуты, а водитель держал разрешенную скорость не более 60 км/ч.

СУ СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту ДТП. Следователи проверят обстоятельства аварии и дадут оценку действиям участников столкновения.