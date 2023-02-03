Ребенок и взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом на Сахалине

МЧС: взрослый и ребенок пострадали в ДТП с бензовозами и школьным автобусом на Сахалине

3 февраля 2023, 05:24 0

Фото: МЧС России