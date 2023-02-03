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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом на Сахалине

МЧС: взрослый и ребенок пострадали в ДТП с бензовозами и школьным автобусом на Сахалине
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Фото: МЧС России
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Авария с участием школьного автобуса произошла в Холмском районе Сахалинской области, два человека пострадали. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в районе села Чапланово, где столкнулись четыре автомобиля.

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«В автобусе на момент ДТП находились 10 детей», — уточнили спасатели.

В результате происшествия двое получили травмы, в том числе ребенок. Никто не погиб.

Как заявили в администрации Сахалина, областное министерство образования запросило срочное расследование по факту случившегося. На месте работают сотрудники дежурных служб и другие специалисты. Мэр города Холмск Дмитрий Любчинов вызвался лично оценить обстановку и проконтролировать ход следственных мероприятий.

Ранее, 31 января, при ДТП с легковушкой и грузовиком в Псковском районе пострадал мальчик 2011 года рождения. Медики оказали помощь ребенку на месте, госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, перед столкновением легковой автомобиль остановился на дороге для поворота налево. От удара машина вылетела в кювет.

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