Школьник пострадал в ДТП с грузовиком под Псковом

В Псковском районе в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадал мальчик 2011 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером 31 января на 7-м км автодороги Псков — Изборск. Известно, что 21-летний водитель грузовика «МАЗ» врезался в легковой Ford Focus, которым управлял 36-летний мужчина.

По предварительным данным, перед столкновением легковушка остановилась на дороге для поворота налево. От удара машина вылетела в кювет, уточняет Псковская лента новостей.

В результате пострадал мальчик 2011 года рождения, находившийся в Ford. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В тот же день на трассе в Саратовской области столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль «Волга». Пострадали два человека.