Водители большегруза и легковушки пострадали в ДТП в Саратовской области
В Балашовском районе Саратовской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 31 января на 536-м км трассы Р-22 «Каспий» М-4 «Дон» Тамбов – Волгоград – Астрахань. Столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль «Волга».
В результате пострадали 46-летний водитель большегруза и 33-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, пишет ИА «Взгляд-инфо». Оба получили различные травмы и были госпитализированы в медучреждение.
22 января на трассе в Марксовском районе Саратовской области в ДТП погибли три человека. По данным «Известий», легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.