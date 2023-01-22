Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Три человека погибли в ДТП на трассе в Марксовском районе Саратовской области. По данным «Известий», легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.
Авария произошла днем 22 января на трассе Энгельс – Маркс. Среди погибших все мужчины — водитель авто и два пассажира.
Ранее в этот день на внутренней стороне 64-го км МКАД в Москве автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся. Движение в районе ДТП было затруднено. Сведений о пострадавших не поступало.