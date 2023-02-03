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Число пострадавших детей в ДТП с автобусом на Сахалине выросло до семи

В ДТП со школьным автобусом на Сахалине пострадали семь человек
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Фото: t.me/crimesakh
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Число детей, получивших травмы в результате ДТП с участием школьного автобуса в Холмском районе на юге Сахалина, выросло до семи. Еще двое взрослых получили травмы, о чем в пятницу, 3 февраля, рассказала главный врач районной больницы Светлана Мищенко.

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«Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются хирургами, травматологами, неврологами, приглашен психолог наш медицинский», ― приводит ее слова ТАСС.

По информации местных властей, автобус забрал детей утром из сел Пожарское и Пятиречье, чтобы отвезти в школе в селе Чапланово. В машине ехали дети в возрасте от 7 до 16 лет. Все они были пристегнуты, а водитель держал разрешенную скорость не более 60 км/ч.

Ранее в этот день стало известно, что в Холмском районе столкнулись школьный автобус, а также легковой автомобиль и два бензовоза. В результате инцидента никто не погиб.

В администрации Сахалина заявили, что областное министерство образования запросило срочное расследование по факту случившегося. На месте работают сотрудники дежурных служб и другие специалисты.

Мэр города Холмск Дмитрий Любчинов вызвался лично оценить обстановку и проконтролировать ход следственных мероприятий.

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