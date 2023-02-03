СК возбудил уголовное дело после ДТП со школьным автобусом на Сахалине

На Сахалине возбуждено уголовное дело после ДТП с участием четырех машин, в том числе школьного автобуса, в результате которого пострадали пять учеников. Об этом сообщили в пятницу, 3 февраля, в СУ СКР по Сахалинской области.

На место инцидента выехали следователи Холмского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты. Они проанализируют все обстоятельства инцидента, а также дадут оценку действий всех участников аварии.

Отмечается, что следователи проверят в том числе и состояние дороги, на которой случилось ДТП.

Дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале уточнил, что все 11 ехавших в автобусе детей были доставлены в больницу города Холмска. По его информации, у четырех детей зафиксировали травмы легкой степени тяжести.

В то же время главный врач районной больницы Светлана Мищенко заявила, что в больницу поступили восемь детей, из которых у пяти зафиксировали травмы.

Еще двое взрослых также получили травмы.

Об аварии в Холмском районе Сахалинской области стало известно в пятницу, 3 февраля. На участке дороги в районе села Чапланово столкнулись легковой автомобиль, два бензовоза, а также школьный автобус. Спасатели сообщали, что в момент ДТП в автобусе находилось 10 детей.

По информации местных властей, водитель автобуса ехал с допустимой скоростью не более 60 км/ч, а все находившиеся внутри дети были пристегнуты.