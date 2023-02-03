Премьер-министр Норвегии объявил об увеличении помощи Украине

Норвегия усилит военную и гражданскую помощь Украине. Для этого страна увеличит расходы из Фонда национального благосостояния на ближайшие годы. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Это приведет к временному увеличению расходов из Фонда национального благосостояния», ― цитирует норвежского лидера Reuters.

Фонд национального благосостояния Норвегии превышает $1,3 трлн и является одним из крупнейших в мире. Премьер-министр Норвегии во время выступления перед парламентариями добавил, что увеличение расходов на Украине не должно повлиять на внутреннюю экономику Норвегии.

Отмечается, что Стёре не уточнил, сколько именно средств будет потрачено на Украину.

Ранее, 31 января, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна может передать Украине танки Leopard 2 к концу марта.

25 января Грам подтвердил намерение Норвегии направить танки на Украину. По его словам, поставка должна быть подкреплена обучением украинских солдат и финансированием.

Днем ранее норвежская газета Dagens Naeringsliv сообщила, что власти Норвегии могут передать Киеву восемь из имеющихся у них 36 танков Leopard 2. Отмечалось также, что в Норвегии в ближайшее время будет решаться вопрос о новой закупке боевых машин.

18 января представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что Евросоюз поставил Киеву оружия на общую сумму в €11,5 млрд.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия с марта начнет перечислять Украине по €1,5 млрд кредитов ежемесячно из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.