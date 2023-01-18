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Страны Евросоюза поставили Украине оружие на €11,5 млрд

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Евросоюз поставил Украине вооружение на общую сумму €11,5 млрд. Об этом 18 января сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.

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«На настоящий момент с учетом Европейского фонда мира и усилий государств — членов Евросоюза на двусторонней основе ЕС в целом смог поставить вооружений Украине на €11,5 млрд», — рассказала она на брифинге.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Ранее, 16 декабря 2022 года, по итогам саммита Евросоюза страны блока утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

До этого, 12 декабря, главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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