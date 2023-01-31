В Норвегии заявили о намерении передать танки Украине в конце марта
Норвегия может передать Украине танки Leopard 2 в конце марта. Об этом 31 января заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.
«Мы пока не определились с числом. Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее», — сказал он агентству AFP, уточнив, что имеет в виду конец марта.
Всего на вооружении Норвегии имеется 36 танков Leopard 2.
Ранее, 25 января, Грам подтвердил намерение Норвегии направить танки на Украину. По его словам, поставка должна быть подкреплена обучением украинских солдат и финансированием.
Днем ранее норвежская газета Dagens Naeringsliv сообщила, что власти Норвегии могут передать Киеву восемь из имеющихся у них 36 танков Leopard 2. Отмечалось также, что в Норвегии в ближайшее время будет решаться вопрос о новой закупке боевых машин.
20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.