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В Канаде поддержали позицию о нейтральном статусе для спортсменов из РФ

НОК Канады поддерживает позицию о нейтральном статусе для спортсменов из России
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады поддержал допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил глава канадского НОК Дэвид Шумейкер.

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«Олимпийский комитет Канады продолжает поддерживать рекомендацию МОК от февраля 2022 года о том, что спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии не следует приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях. Но мы признаем, что решение об исключении спортсменов исключительно из-за их национальности также противоречит основным принципам олимпийского движения», — приводит его заявление агентство The Canadian Press.

Также Шумейкер выразил готовность рассмотреть возможные послабления для атлетов, которые соответствуют требованиям исполнительного комитета МОК от 25 января 2023 года.

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в случае допуска на международные соревнования участников из РФ и Белоруссии использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов должно быть по-прежнему запрещено.

Тогда же стало известно, что МОК еще не принял решения насчет участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх в 2024 году и в настоящий момент не берется оценивать вероятность того, что это произойдет.

Между тем организаторы Олимпиады в Париже заявили, что будут следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия. Они также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

В свою очередь, стремление вернуть российских спортсменов на международные соревнования поддержал и руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, но в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и «чистых» участников. Он также подчеркнул, что тогда дух Олимпийских игр возобладает.

До этого, 29 января, МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

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