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Главный онколог Минздрава рассказал о рисках рака из-за лишнего веса

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Фото: Global Look Press/Ricardo Demurez
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В России среди онкозаболеваний лидирует рак толстой и прямой кишки. Обе эти формы рака связаны в том числе с ожирением и избыточным весом, рассказал в интервью «Известиям» директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

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«По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы. Степень повышения риска варьирует от 30 до 70%, по данным разных авторов», — отметил он.

Стилиди объяснил механизмы, за счет которых избыток жировой клетчатки может приводить к развитию рака. У пациентов с избыточной массой тела нарушается выработка биологически активных веществ и цитокинов, повышается содержание в крови интерлейкина-6, фактора некроза опухоли альфа и других молекул. Наиболее значимым ученые считают нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста.

«Также у пациентов с ожирением нарушается состав микрофлоры кишечника, которой ученые приписывают всё большую роль в развитии одного из самых распространенных онкологических заболеваний — рака толстой кишки», — добавил онколог.

Он подчеркнул, что врачам сложно влиять на причину возникновения ожирения: если бросить курить могут «заставить» некоторые законодательные ограничения, то борьба с избыточным весом — «в зоне личной ответственности каждого».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Ожирение на 30-70% повышает риск развития целого ряда онкозаболеваний»

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