Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала бездоказательными обвинения в кибератаках от ФРГ
Спорт
США выступили против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на ОИ-2024
Мир
Шольц отказался высказывать предположения о виновниках диверсий на СП
Мир
Байден потребовал повысить потолок госдолга США без условий
Мир
Швейцария заявила об отсутствии запросов на поставки танков Leopard
Мир
В США предрекли крах карьеры Шольца из-за решений по Украине
Мир
Путин указал на факты продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины
Экономика
Правительство РФ одобрило перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли
Мир
Украинских военных начнут обучать работе на Leopard 2 на следующей неделе
Мир
На Украине пообещали не использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ
Мир
Число увольнений в компаниях США в январе стало максимальным с 2009 года
Мир
Сербские депутаты подрались во время выступления Вучича в парламенте
Сюжет:

Сенаторы США призвали Байдена отсрочить продажу истребителей Турции

Двухпартийная группа сенаторов США потребовала от Байдена отсрочить продажу Турции F-16
0
Фото: REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд американских сенаторов в четверг, 2 февраля, обратились к президенту США Джо Байдену с требованием отложить передачу истребителей F-16 Турции до тех пор, пока не будут одобрены заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

Турецкий переполох: почему Анкара хочет выйти из НАТО
«Секретное оружие России» повышает ставки в геополитической игре

«Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Анкара не завершит ратификацию протоколов о вступлении», — говорится в совместном заявлении чиновников.

Отмечается, что инициативу поддержали более 20 представителей обеих политических партий: демократы и республиканцы сошлись во мнении, что принятие Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс поможет укрепить блок.

Ранее, 30 января, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уклонении США от обязательств по поставке истребителей, несмотря на то, что Анкара уже заплатила около $1,4 млрд.

20 января газета Hürriyet написала, что процесс обсуждения продажи Вашингтоном Анкаре истребителей F-16 продолжается. Турция хочет, чтобы администрация американского президента использовала свое влияние на конгресс, который должен одобрить продажу. США же дают понять, что поддержка Анкарой членства Финляндии и Швеции в НАТО поможет склонить законодателей на сторону Турции.

До этого, 16 января, агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты пытаются давить на Турцию в вопросе расширения НАТО. Так, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если не поддержит заявки Стокгольма и Хельсинки.

Еще в декабре глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все требования для вступления в альянс и до этого момента ратификация их присоединения невозможна.

Заявки на членство в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая прошлого года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023