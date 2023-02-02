Сенаторы США призвали Байдена отсрочить продажу истребителей Турции

Ряд американских сенаторов в четверг, 2 февраля, обратились к президенту США Джо Байдену с требованием отложить передачу истребителей F-16 Турции до тех пор, пока не будут одобрены заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

«Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Анкара не завершит ратификацию протоколов о вступлении», — говорится в совместном заявлении чиновников.

Отмечается, что инициативу поддержали более 20 представителей обеих политических партий: демократы и республиканцы сошлись во мнении, что принятие Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс поможет укрепить блок.

Ранее, 30 января, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уклонении США от обязательств по поставке истребителей, несмотря на то, что Анкара уже заплатила около $1,4 млрд.

20 января газета Hürriyet написала, что процесс обсуждения продажи Вашингтоном Анкаре истребителей F-16 продолжается. Турция хочет, чтобы администрация американского президента использовала свое влияние на конгресс, который должен одобрить продажу. США же дают понять, что поддержка Анкарой членства Финляндии и Швеции в НАТО поможет склонить законодателей на сторону Турции.

До этого, 16 января, агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты пытаются давить на Турцию в вопросе расширения НАТО. Так, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если не поддержит заявки Стокгольма и Хельсинки.

Еще в декабре глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все требования для вступления в альянс и до этого момента ратификация их присоединения невозможна.

Заявки на членство в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая прошлого года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.